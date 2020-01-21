Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.

Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.

Kaynak: İHA