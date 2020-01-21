Spor
Emre Taşdemir Kayserispor yolunda21 Ocak 2020 Salı 21:40 - Son Güncelleme
Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.
Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Hes Kablo Kayserispor Galatasaray Emre Taşdemir