Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.01.2024 16:09

Beşiktaş Ayos Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Beşiktaş Ayos Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti
[Fotograf: AA]

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Sude Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova)

Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Merve Tanıl, Aleyna Vence, Işıl Öz)

Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-22

Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

ETİKETLER
Beşiktaş Voleybol
Sıradaki Haber
İspanyol basınından Arda Güler'e övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Netenyahu, bakanlara yalan makinesi testi zorunluluğu getiren yasa sunmayı planlıyor
17:25
Ardahan'da karla mücadele çalışması
17:28
Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadır kül oldu
17:16
Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur
16:50
Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda yangın
17:00
AK Parti İBB Adayı Kurum'dan ilk paylaşım
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Kocaeli'de sağanak ve fırtına: Deniz taştı, yollar su altında kaldı
Kocaeli'de sağanak ve fırtına: Deniz taştı, yollar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ