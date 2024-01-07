Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Adana Demirsporlu Yusuf Sarı sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşma sonrası sakatlığı ile ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, ''MR çekilecek ama büyük ihtimal yırtık var. Niye böyle olduğunu bilen biliyor. Bizimkiler biliyor.'' ifadelerini kullandı.