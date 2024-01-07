Hafif Sağanak Yağışlı 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 07.01.2024 15:43

İspanyol basınından Arda Güler'e övgü

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta sergilediği performansla İspanya basınının övgüsünü aldı.

İspanyol basınından Arda Güler'e övgü
[Fotograf: İHA]

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler ilk görev aldığı maçta 11'de görev aldı.

Müsabakada 59 dakikada oyunda kalan 18 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla göz doldurdu ve İspanyol basını tarafından da övgü aldı.

İspanyol basının Arda Güler ile yaptığı paylaşımlar şöyle:

Marca: "Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda en saf haliyle bir kalite."

AS: "Arda Güler saha içinde kendinden çok emindi. Gol atamadı ama Türk futbolcu onu daha çok görmek istememizi sağladı."

Mundo Deportivo: "Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu."

El Mundo: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki futbolcu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi."

Defensa Central: "Arda'nın takımla ilk maçına çıkması, tüm Madrid taraftarlarını çok mutlu etti."

Relevo: "Maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı."

Eldesmarque: "Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı."

Sport: "İlk yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu."

ETİKETLER
İspanya La Liga Arda Güler Real Madrid
Sıradaki Haber
14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Kırıkkale'de kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
15:50
Ürdün Kralı’ndan Gazze'deki savaşın devam etmesi "felaket sonuçlar doğuracak" uyarısı
15:48
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi
15:51
AK Parti'nin 26 adayı belli oldu
15:42
Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldı
15:39
AB, Kosova ile Sırbistan’ın birbirlerinin araç plakalarını resmen tanımasını memnuniyetle karşıladı
Muğla'daki müze ve ören yerleri 2023'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
Muğla'daki müze ve ören yerleri 2023'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ