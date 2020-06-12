Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş Antalyaspor'a hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.
Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Siyah-beyazlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Etiketler: Beşiktaş süper lig Fraport TAV AntalyasporSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 20:24
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