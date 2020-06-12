Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/vDudwR4kvR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 12, 2020