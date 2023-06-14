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Spor
AA 14.06.2023 13:45

Bellingham resmen Real Madrid'de

İspanya ekibi Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.

Bellingham resmen Real Madrid'de

Real Madrid Kulübü, 19 yaşındaki Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Madrid ekibinin 103 milyon euro karşılığında gerçekleştirdiği transferin bedeli, sözleşmedeki bonus koşulları yerine getirildiğinde 133 milyon euroya yükselebilecek.

Ülkesinde Birmingham City'nin altyapısından yetişen Bellingham, 2020'de 25 milyon sterlin bonservis ücretiyle Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Bir Almanya Kupası zaferi yaşadığı Borussia Dortmund formasıyla üç sezonda 132 maça çıkan genç orta saha oyuncusu, 24 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

İngiltere Milli Takımı'nda 24 kez görev yapan Bellingham, şampiyonluğu son hafta maçında Bayern Münih'e kaptırdıkları Almanya liginde 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

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