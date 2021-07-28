Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i nakavtla yenen Bayram, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Bayram, ilk olimpiyat heyecanını yaşadığını vurguladı. Bayram, endisini destekleyenlere de teşekkür etti.

"Galibiyetle başlamak çok güzel bir his. İnşallah ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Türk halkı benden dualarını eksik etmesinler. Desteklerini bekliyorum. Ailemden de epey uzağım. Özellikle annemin babamın ellerinden öpüyorum. Onları çok özledim."

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Bayram'ın iyi bir maç çıkardığını anlattı.

"Bayram'ın kendine has bir tekniği var. Çok hızlı süratli bir boksör. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. Bu bize moral verdi. Bundan sonrası da çok iyi olacak. Bayram'ın, bütün rakiplerini yenecek gücü, yeteneği ve tecrübesi var. Türk halkına madalya hediye edecek."