Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi.

İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu. Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar elendi.