Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Bayram Malkan'ı tebrik etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.
Kokugikan Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inen Kasapoğlu, burada milli sporcuyla bir araya geldi.
Bayram'ı tebrik eden Kasapoğlu, milli sporcuya sonraki turlarda başarı diledi.
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