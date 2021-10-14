2017 yılında eşine şiddet uygulayan 25 yaşındaki oyuncuya, Madrid mahkemesi tarafından verilen 6 ay hapis cezası kesinleşti.

Daha önce 2 farklı suçtan ceza alan Hernandez'in temiz başvurusu da mahkeme tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili Bavyera ekibi ve futbolcu açıklama yapmaktan kaçındı. 19 Ekim'de cezası başlayan Fransız futbolcunun, 10 gün içerisinde İspanyol hapishanesine teslim olması gerekiyor.

Temiz başvurusu reddedilen Hernandez, mahkemenin verdiği son karara da itiraz etti.

Lucas Hernandez, Şubat 2017'de o zamanki kız arkadaşı olan karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 31 gün kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca Fransız oyuncunun eşine 500 metreden fazla yaklaşması da yasaklanmıştı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 maça çıkan Hernandez, bu karşılaşmalarda toplam 475 dakika sahada kaldı.