Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk sınavında
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.
Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.
Etiketler: Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir Süper Lig Beşiktaş
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