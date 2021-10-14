Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 9. hafta başlıyor
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi 15 Ekim Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftanın programı şöyle:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)
Etiketler: Süper Lig
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