Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.12.2023 11:50

Bayer Leverkusen'in 8 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Bayer Leverkusen'in 8 maçlık galibiyet serisi sonlandı

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen 8 maç sonra puan kaybetti

Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı ve ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi, sona erdi. Konuk takımın 5. dakikada Julian Ryerson ile öne geçtiği mücadelede, Bayer Leverkusen, 79. dakikada Victor Boniface'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'in konuk ettiği Union Berlin maçı ise kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, ağırladığı Werder Bremen'i 2-0'lık skorla geçerek zirve yarışının içinde yer almaya devam etti. Leipzig ise evinde Heidenheim'i 2-1 yendi.

Bundesliga'nın 13. haftası sonunda Bayer Leverkusen 35, bir maçı eksik Bayern Münih 32, Stuttgart 30, Leipzig 26, Borussia Dortmund 25 puanla ilk beş sırayı paylaştı.

Premier Lig'de Arsenal zirvede kalmaya devam etti

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Wolverhampton'ı 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Wolverhampton'ın tek golü, 86. dakikada Matheus Cunha'dan geldi.

Haftanın gollü geçen karşılaşmasında, Manchester City, evinde Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. City'nin golleri 9. dakikada Heung-Min Son (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi. Konuk ekipte ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski ağları sarstı.

Zirve mücadelesini sürdüren Liverpool ise sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti. Sezonun istikrarlı ekiplerinden Aston Villa, Bournemouth deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.

Ligin 14. haftası sonunda, 33 puanlı Arsenal lider, 31 puanlı Liverpool ikinci, 30 puanlı Manchester City üçüncü, 29 puanlı Aston Villa dördüncü, 27 puanlı Tottenham beşinci sırada yer alıyor.

LaLiga'da Real Madrid averajla liderliğini korudu

Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da ise Real Madrid, konuk ettiği Granada'yı 26. dakika Brahim Diaz, 57. dakikada Rodrygo'nun fileleri havalandırmasıyla 2-0 mağlup ederek averaj farkıyla liderliğini korudu.

Mütevazı bütçeli kadrosuna rağmen bu sezon üstün performansıyla futbolseverlerin takdirini toplayan Girona, konuk ettiği Valencia'yı Christian Stuani'nin ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek zirve yarışında yakın takibini sürdürdü.

Barcelona ise ağırladığı Atletico Madrid'i 28. dakikada Joao Felix'in golüyle 1-0 yendi.

15. haftası oynanan LaLiga'da, 38 puanlı lider Real Madrid'i, averaj farkıyla Girona, 34 puanla Barcelona, 31 puanla Atletico Madrid izledi.

Inter son şampiyonu farklı yendi

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Inter, konuk olduğu son şampiyon Napoli'yi 44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada Nicoli Barella ve 85. dakikada Marcus Thuram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren Juventus, Monza deplasmanında 3 puanı, 2-1'lik skorla aldı.

Milan, ağırladığı Frosinone'u 3-1; Roma ise deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

Serie A'nın 14. haftası sonunda 35 puanlı lider Inter'i, 33 puanlı Juventus, 29 puanlı Milan, 24'er puanlı Roma ile Napoli takip etti.

PSG 10 kişiyle kazandı

Ligue 1'in 14. haftasında PSG, deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti. 10. dakikada PSG'nin kaleci Gianluigi Donnarumma'nın, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle henüz 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü mücadelede, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Kylian Mbappe, 89. dakikada Vitinha kaydetti.

Nice, konuk olduğu Nantes'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Monaco, ağırladığı Montpellier'i 2-0; Lille ise evinde Metz'i aynı skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ligue 1'de 33 puanlı PSG lider, 29 puanlı Nice ikinci, 27 puanlı Monaco üçüncü, 26 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.

ETİKETLER
İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa Ligue 1
Sıradaki Haber
Kadın voleybolda Türk takımları Avrupa'da 6 maça çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
12:20
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
12:19
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:18
Meksika’da bir kadın köpek balığı saldırısında öldü
12:01
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır
3 boyutlu biyoyazıcı ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması üretildi
3 boyutlu biyoyazıcı ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması üretildi
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ