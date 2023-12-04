Galatasaray'daki gol kraliçeliğini Fenerbahçe'de de yaşamak istiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da golcülerinden olan Yağmur Uraz, açıklamalarda bulundu.

Yağmur Uraz, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım ile C Ligi'ndeki son maçta yarın Gürcistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

"Mersin halkının desteğiyle Uluslar C Ligi'ni 6'da 6 yaparak kapatmak istiyoruz. Sonraki süreçte ise yine planlı ve programlı şekilde hedefimiz doğrultusunda rakiplerimiz belli olunca adım adım çalışacağız. Adım adım ilerlemeyi istiyoruz. Şu an odağımız, gol yemeden 6'da 6 yapmak."

"Hedefim Fenerbahçe formasıyla da gol kraliçesi olmak"

Yağmur Uraz, geçen sezon Galatasaray formasıyla attığı 23 golle yaşadığı gol kraliçeliğini Fenerbahçe forması ile de yaşamak istediğini aktardı.

"Ligdeki Beşiktaş maçında iki gol atarak gol kraliçeliğinde birinci sıraya ulaştım (14 gol). Hedefim Fenerbahçe formasıyla da gol kraliçesi olmak. Ama önceliğimiz şampiyon olup kupayı kaldırmak. Şu an takım olarak şampiyonluğa odaklandık."

Yağmur Uraz, sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili de konuştu.

"Transfer sürecimle ilgili Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş'a çok teşekkür ediyorum. İki gün gibi kısa bir süreçte sorunsuz ve çok seri olan bir transfer süreci geçirdim. Önceki yıllarda da beni istemişlerdi ancak bu seneye kısmetmiş. Burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Oyuncu olduğumu ve değerli olduğumu bana hissettiriyorlar. Gerçekten çok büyük bir kulüpte oynuyorum."