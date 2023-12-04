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Spor
İHA 04.12.2023 11:35

Vanlı kayakçılara kayaklı koşu şampiyonasına hazırlanıyorlar

Van’da elde ettikleri başarılarla göz dolduran kayaklı koşu milli takım sporcuları, asfalt yolda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Vanlı kayakçılara kayaklı koşu şampiyonasına hazırlanıyorlar
[Fotograf: İHA]

Antrenörleri eşliğinde Abalı Kayak Tesisi altındaki asfalt yolda antrenman yapan milli sporcular, yeni başarılara imza atmak için ter döküyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Antrenör Ömer Ayçiçek, yaşları 12 ila 17 arasında değişen 15 sporcu ile şampiyonaya hazırlandıklarını ifade etti.

"6 aydır yaz kayağı olarak tekerlekli kayakta antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kış olacak sezonda sporcularımızın çoğu yarışacak ve Türkiye şampiyonasında boy göstermek için mücadele edecekler. 8 yıl boyunca milli takımda ülkemi temsil ettim. Bende bu köyden sporcu olarak çıktım. Burada bu zor şartlar altında sporu yapabilmek çok imkan gerektiriyor. Mesela kayak koşuya ait bir pist yok. Hala trafiğe açık alanlarda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine ait bir pist olması halinde çocukların özgüveni, antrenman verimliliği aratacaktır. Şartlarımızın iyileştiği dönemlerde sporcularımızın daha iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vanlı minik sporcular ise zor şartlarda antrenman yaptıklarını ifade ederek yetkililerden bir kayak pisti istediklerini söylediler. Sporcular, imkan verilmesi halinde daha da başarılı olacaklarını belirtti.

"Amacımız hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaktır."

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