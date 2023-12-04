Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi

Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kluivert'a teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Adana ekibinin ligin 15. haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması bekleniyor.

Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.