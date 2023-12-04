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Spor
İHA 04.12.2023 09:55

Denizlispor deplasmanda sevindi

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 16. haftasında deplasmanda 68 Aksarayspor’a konuk olan Denizlispor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Denizlispor deplasmanda sevindi

Lig’de 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Denizlispor, deplasmanda konuk olduğu 68 Aksarayspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Maça üstün bir oyunla başlayan yeşil siyahlı ekip, Bekir Tunç Böke’nin 27. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Soyunma odasına üstün bir şekilde giden Denizlispor, karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutmayı başardı.

İkinci golü bulmak için ataklar yapan Denizlispor’da, 70. dakikada Abdulkadir Sünger kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın geri kalan kısmını 10 kişi ile mücadele eden Denizlispor, karşılaşmada başka gol olmayınca 68 Aksarayspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuca göre Denizlispor puanını 14’e yükseltirken, 68 Aksarayspor 16 puanda kaldı.

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