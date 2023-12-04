Kadın voleybolda Türk takımları Avrupa'da 6 maça çıkacak

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası müsabakalarında sahaya çıkacak Türk takımlarının maç programı şu şekilde:
5 Aralık Salı:
15.30 Türk Hava Yolları-Levallois Paris Saint Cloud (CEV Kupası son 16 turu ikinci maçı)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Maritza (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)
6 Aralık Çarşamba:
18.00 Nilüfer Belediyespor-Oberbank Steelvolleys (Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçı)
19.00 Fenerbahçe Opet-Potsdam (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)
19.30 VakıfBank-Jedinstvo (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)
21.30 Wiesbaden-Galatasaray Daikin (Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçı)