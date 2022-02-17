Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Anadolu Efes, dörtlü finale yükselen takımlar oldu.

Bursa'da düzenlenecek Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef

21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka

Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.