Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbol Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü finale kalan takımları belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Anadolu Efes, dörtlü finale yükselen takımlar oldu.
Bursa'da düzenlenecek Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final programı şöyle:
18 Şubat Cuma:
18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef
21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka
Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.
Etiketler: Basketbol
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