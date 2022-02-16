Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı.

Güç ve kuvvet egzersizlerinin ardından pozisyon ve bitiricilik çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, dar alanda oynanan maçla idmanı noktaladı.

Fernando Muslera, takımdan ayrı olarak topla saha çalışması yaparken, Işık Kaan Arslan özel programına uygun olarak idman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.