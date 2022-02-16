Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı.
Güç ve kuvvet egzersizlerinin ardından pozisyon ve bitiricilik çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, dar alanda oynanan maçla idmanı noktaladı.
Fernando Muslera, takımdan ayrı olarak topla saha çalışması yaparken, Işık Kaan Arslan özel programına uygun olarak idman yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: Galatasaray Göztepe Süper Lig
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