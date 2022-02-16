Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı. Yakın zamanda elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Serdar Dursun çalışmalarını maskeyle sürdürdü.

Hastalığını atlatan Ozan Tufan takımla çalışırken, Mesut Özil hazırlıklarına önce sahada daha sonra salonda bireysel devam etti. Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.