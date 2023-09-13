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Spor
AA 13.09.2023 20:03

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftanın programı açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak 2023-2024 sezonunun ilk 3 hafta programı şöyle:

1. Hafta

29 Eylül Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

30 Eylül Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 TOFAŞ-Samsunspor (TOFAŞ)

18.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)

1 Ekim Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

2. Hafta

6 Ekim Cuma:

19.00 Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Salonu henüz belli değil)

7 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

8 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray Nef-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Salonu henüz belli değil)

18.00 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

9 Ekim Pazartesi:

20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk)

3. Hafta

13 Ekim Cuma:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

14 Ekim Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Ekim Pazar:

13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (ENKA)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

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