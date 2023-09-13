Muğla'da WBC profesyonel boks gecesi yapılacak

Orka World Theme Park'da düzenlenecek boks gecesinde sporcular ikisi kemer maçı olmak üzere 4 klasmanda mücadele edecek.

Gecede Fethiyeli boksör Kubilay Alcu ile Azerbaycanlı Ismat Eynullayev arasında WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemeri mücadelesi olacak.

Karslı boksör Arda Tamer Avcı ise Azerbaycanlı Rauf Aghayev karşısında WBC Asya Superlight kemerini korumak için mücadele verecek.

Gecenin promotörlüğünü ise Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı üstlenecek. Müsabakaları Türk hakemler yönetecek.

Orka Oteller Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Torunoğulları, dünyanın en büyük boks federasyonlarından biri olan WBC'yi Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Torunoğulları, yaklaşık bir yıldır organizasyon için çaba gösterdiklerini belirtti.

"WBC dünyanın en büyük boks federasyonu. Daha önce Muhammet Ali gibi efsane boksörler bu federasyondan kemer aldı. Amacımız hem boks sporunu sevdirmek hem de Fethiye'yi tanıtmak."

Memleketinde dövüşeceği için mutlu olduğunu belirten Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) Dünya ve Avrupa Altın Kemer şampiyonu Kubilay Alcu ise yenilmezlik serisine devam ederek, kemeri almak istediğini dile getirdi.

Türkiye için büyük bir boks organizasyonu olduğunu söyleyen WBC Asia, UBO Dünya ve Intercontinental Altın Kemer şampiyonu Arda Tamer Avcı da şampiyonluk kemerini korumak için mücadele edeceğini ifade etti.