Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 13.09.2023 18:10

Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve Edin Dzeko, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar." dedi.

Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu.

"Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanması"

Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

"Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz." 

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Muğla'da WBC profesyonel boks gecesi yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Göçükte kalan işçilerin isimleri belli oldu
18:32
Libya ordusu kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne'yi tahliye ediyor
18:29
Çin-Hindistan geriliminde yeni perde: Harita krizi ne ifade ediyor?
17:55
Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:42
Avustralya'dan, insan hakları ihlali gerekçesiyle İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım
17:40
Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı
AFAD ekipleri sel felaketi yaşanan Libya'da
AFAD ekipleri sel felaketi yaşanan Libya'da
FOTO FOKUS
Yıkımın ardından Libya sokakları
Yıkımın ardından Libya sokakları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ