Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

En son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldı.
Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldı.
Samsunspor Ailemize Hoş Geldin Muhammed Gümüşkaya!— Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) September 13, 2023
•••
Welcome to our Samsunspor family Muhammed Gümüşkaya!
Detaylar Web Sitemizde https://t.co/daPysEm0Ub#Samsunspor #MuhammedGümüşkaya pic.twitter.com/76PKjzz7qo