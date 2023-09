Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

En son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldı.

Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldı.

Samsunspor Ailemize Hoş Geldin Muhammed Gümüşkaya!



•••



Welcome to our Samsunspor family Muhammed Gümüşkaya!



Detaylar Web Sitemizde https://t.co/daPysEm0Ub#Samsunspor #MuhammedGümüşkaya pic.twitter.com/76PKjzz7qo