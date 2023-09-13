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Spor
AA 13.09.2023 20:00

Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

En son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldı.

Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldı.


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