Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun 3 Eylül tarihli kararında, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir." denildi.

Bu karar nedeniyle yeni bir yol haritası belirlendiği aktarılırken, "ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alma arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına, 18 Eylül tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvuru, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması nedeniyle TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedilmişti.