Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı.
Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) September 4, 2020
Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Ertuğrul TaşkıranSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 15:13
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