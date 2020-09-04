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Fenerbahçe Victor Lapena'nın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi'nin en iyi koçu Victor Lapena, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Avrupa Ligi'nin en iyi koçu seçilen Victor Lapena ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!" ifadeleri kullanıldı.
Euroleague'in en iyi koçu Víctor Lapeña, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Euroleague'in en iyi koçu seçilen Víctor Lapeña ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar @lapevic'e teslim etti. Birlikte nice zaferlere! pic.twitter.com/7tvvkexhXG— Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) September 4, 2020
Etiketler: Fenerbahçe Victor LapenaSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 15:05
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