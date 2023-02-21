Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Basel-Trabzonspor karşılaşmasına İspanyol hakem
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
23 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te St. Jakob Park'ta oynanacak karşılaşmada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek.
Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.
Etiketler: Trabzonspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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