Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da hedef Arsen Zakharyan
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Galatasaray, Arsen Zakharyan transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Rus futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Antalya kampında Spor Toto Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündeminin ilk sırasında Arsen Zakharyan var.
Yönetim, Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Dinamo Moskova forması giyen Zakharyan, listenin başında yer alıyor.
Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu transfer için Dinamo Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor.
Rus ekibi yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Genç futbolcu da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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