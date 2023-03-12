Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.

15. dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Başakehir'de Januzaj rakibine yaptığı hareket sonrası 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynann karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

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[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 15. dakikada Beşiktaş deplasmanda öne geçti. Cenk Tosun'un presi sonrasında Salih Uçan orta sahada topu kaptı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar, Ahmed Touba'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 0-1.

20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

27. dakikada Duarte'nin uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Szysz, masait pozisyondaki Figueiredo'yu gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

KIRMIZI KART - BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ - 33. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Januzaj'ın müdahalesinin ardından VAR uyarısıyla hakem Mete Kalkavan pozisyonu tekrar izledi. Kalkavan, 35. dakikada Januzaj'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

41. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Saiss), Onur Bulut, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Redmond, Hadziahmetovic, Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar.

Sarı kart: Dk. 6 Colley (Beşiktaş)

Gol: Dk. 15 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk 35 Januzaj (Medipol Başakşehir)