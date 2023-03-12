Başkent Tallin'deki şampiyonada 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, toplamda attıkları 870 puanla birinci sırada yer alarak ikinci sıralama müsabakasına çıkmayı garantiledi.

İkinci sıralama müsabakasında toplam 576 puan atan ve altın madalya maçına çıkmaya hak kazanan milli sporcular, madalya maçında da Almanya'yı 16-14 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Havalı Tabanca Erkek Milli Takımını tebrik etti.

"Estonya'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası’nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Takımımız, finalde Almanya'yı 16-14 yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, bu değerli başarının elde edilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Nedim Tolga Tunçer ile Rümeysa Pelin Kaya, dördüncü oldu

Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ile Rümeysa Pelin Kaya ikilisi, dördüncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da devam eden turnuvada trap karışık takımda yarışan Nedim Tolga Tunçer ile Rümeysa Pelin Kaya ikilisi, 143 puan toplayarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bu turda Polonya ile karşılaşan milliler, rakiplerine 6-4 mağlup oldu ve dördüncülük elde etti.

Aynı kategoride yarışan Oğuzhan Tüzün ile Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 136 puanla 16'ncı oldu.