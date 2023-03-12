Beşiktaş çıkışını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.
15. dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Masuaku 55. dakikada farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi. 0-2
Başakehir'de Januzaj rakibine yaptığı hareket sonrası 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'de çıkışını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 13. galibiyetini alarak 46 puana yükseldi. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Medipol Başakşehir ise 40 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 15. dakikada Beşiktaş deplasmanda öne geçti. Cenk Tosun'un presi sonrasında Salih Uçan orta sahada topu kaptı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar, Ahmed Touba'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 0-1.
20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
27. dakikada Duarte'nin uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Szysz, masait pozisyondaki Figueiredo'yu gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
KIRMIZI KART - BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ - 33. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Januzaj'ın müdahalesinin ardından VAR uyarısıyla hakem Mete Kalkavan pozisyonu tekrar izledi. Kalkavan, 35. dakikada Januzaj'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
41. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 55. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla rakip ceza sahasına gelen Onur Bulut, müsait pozisyondaki Aboubakar'ı gördü. Bu futbolcu bekletmeden soldan bindiren Masuaku'ya pasını aktardı. Masuaku soldan ceza sahasına girer girmez sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
58. dakikada Beşiktaş 3. gole yaklaştı. Volkan Babacan'ın pasında Gedson Fernandes, Şener'den önce topu kapıp kale sahası önündeki Redmond'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole engel oldu.
58. dakikada Beşiktaş bu kez Cenk Tosun'la pozisyon yakaladı. Masuaku'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan golcü oyuncu, rakibinden sıyrılıp kale sahası önüne geldi. Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+4. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.
Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı
Hakemler: Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 73 Edgar), Duarte, Touba, Lima (Dk. 79 Okaka), Biglia (Dk. 73 Berkay Özcan), Aleksic (Dk. 59 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç (Dk. 72 Deniz Türüç), Januzaj, Szysz, Figueiredo.
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Saiss), Onur Bulut, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 70 Maxim), Redmond (Dk. 70 Rosier), Hadziahmetovic, Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 85 Tayfur Bingöl), Aboubakar.
Sarı kartlar: Dk. 6 Colley, Dk. 70 Hadziahmetovic (Beşiktaş)
Goller: Dk. 15 Aboubakar, Dk. 55 Masuaku (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk 35 Januzaj (Medipol Başakşehir)
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