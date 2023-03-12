Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında Eden Karzev, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Stefano Okaka'nın yerine, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Patryk Szysz ve Joao Figueiredo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Figueiredo ve Szysz ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Karzev ve Mesut Özil kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Edgar Ie, Stefano Okaka ve Caner Erkin yer aldı.

Joao Figueiredo ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Joao Figueiredo, turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Başakşehir'in, geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Figueiredo, İstanbul ekibiyle ikinci maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

Okan Gedikali unutulmadı

Karşılaşma öncesinde, A Milli Takımın eski kalecisi ve Artvin Hopaspor'un kaleci antrenörü Okan Gedikali'nin vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Başakşehir takımı sahaya, "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıkararak depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek çağırısında bulundu.