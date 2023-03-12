Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım, Viersen kentindeki organizasyonda finalde İsveç ile karşılaştı.

Semi Saygıner, Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson'ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.

Türkiye, 7. kez bu başarıya ulaşırken, üst üste 3. kez şampiyon oldu.