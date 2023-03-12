Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası
Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım, şampiyon oldu.
Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım, Viersen kentindeki organizasyonda finalde İsveç ile karşılaştı.
Semi Saygıner, Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson'ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.
Türkiye, 7. kez bu başarıya ulaşırken, üst üste 3. kez şampiyon oldu.
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