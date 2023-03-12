Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Alanya Kestelspor'a "geçmiş olsun" mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazası geçiren TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor futbolcuları ve teknik heyeti için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında "TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu kaza geçiren futbolculara ve teknik heyete geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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