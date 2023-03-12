Caldas da Rainha kentindeki organizasyonda tek kadınlar finali, iki milli badmintoncunun mücadelesine sahne oldu.

Rakiplerini eleyerek finale yükselen Neslihan Yiğit Arın ve Özge Bayrak Bağcı, altın madalya için karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını 21-14 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan Neslihan şampiyonluğa ulaşırken, Özge ikinci oldu.