Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli badmintonculardan bir altın bir gümüş madalya
58. Portekiz Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın altın, Özge Bayrak Bağcı ise gümüş madalya kazandı.
Caldas da Rainha kentindeki organizasyonda tek kadınlar finali, iki milli badmintoncunun mücadelesine sahne oldu.
Rakiplerini eleyerek finale yükselen Neslihan Yiğit Arın ve Özge Bayrak Bağcı, altın madalya için karşı karşıya geldi.
Final müsabakasını 21-14 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan Neslihan şampiyonluğa ulaşırken, Özge ikinci oldu.
Son Haberler
- 18:45
- 18:38
- 18:24
- 18:22
- 17:29
Sıradaki Haber
Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz