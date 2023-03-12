Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi
[AA arşiv]
Güney Kore'de düzenlenen 2023 Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonda Furkan Akar, 1000 metrede çeyrek finalde mücadele etti.
Başkent Seul'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Furkan Akar, erkekler 1500, 500 ve 1000 metre kategorilerinde yarıştı.
Organizasyonun son gününde 1000 metrede yarışan Furkan, çeyrek finalde mücadele etti. Milli sporcu, çeyrek finalde serisini 1:29.464 ile 6. sırada tamamladı.
Mili sporcu Metehan Atan ise Güney Kore'deki şampiyonada yarışmadı.
Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan Akar, Türkiye adına tarihi bir başarı elde etmişti.
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