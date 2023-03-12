Müsabaka öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Milli takım oyuncuları, sahaya depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya'nın ismi her sporcu için ayrı ayrı anons edilerek çağrıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, depremde hayatını kaybeden milli takım kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına hazırlatılan plaketi kardeşi Gözde Kütahya'ya takdim etti. Kütahya plaketi alırken göz yaşlarını tutamadı.

Milli takım, 16 Nisan'da gruptaki beşinci maçında ise Portekiz'i konuk edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Dorian Sirbu, Victor Serdiuc (Moldova)

Türkiye: Taner Günay (Mehmet Emre), Enis Harun Hacıoğlu, Çetin Çelik 1, Yakup Yaşar Simsar 1, Baran Nalbantoğlu, Halil İbrahim Öztürk 1, Eray Karakoç 1, Şevket Yağmuroğlu 7, Çağlayan Öztürk 4, Can Çelebi 1, Alper Aydın, Samet Kamberoğlu 6, Ömür Pehlivan 6, Tolga Durmaz 1, Gökay Bilim 2

Lüksemburg: Aguer (Herrmann), Trivic 2, Krier 2, Guden, Ilic 5, Tomassini, Weyer 2, Wirtz 1, Scheid, Meyers, Rastoder 2, Kaysen 4, Etute 1, Biel 1, Veidig

İlk yarı: 17-8

İki dakika cezası alanlar: Can Çelebi (Türkiye)

Başantrenör Okan Halay: Galip geldiğimiz için mutluyuz

2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup dördüncü maçında Lüksemburg'u 31-20 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, nisan ayında oynayacakları Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başantrenör Okan Halay, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, duygu yüklü bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Halay, Avrupa Şampiyonası'na gitme iddiasını sürdürmek için önemli bir galibiyet olduğunu vurguladı.

"Konya halkı bizi destekleriyle gerçekten yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün maçın başından sonuna kadar takımımız bir karakter ortaya koydu. Bu maçın aynısını Lüksemburg'da da oynayabilirdik. Fakat deplasmanda biraz stres yönetimini iyi yapamadık. Lüksemburg'da bir farkla kazanmıştık. Burada gerçekten oyunumuzu ortaya koyduk ve galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah nisan ayında Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynayacağımız maçlardan bir galibiyet alıp Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz."

Halay, depremde hayatını kaybeden milli takım kaptanı Cemal Kütahya'nın anılmasıyla ilgili de konuştu.

"Şu an hala tüylerim diken diken oluyor. Çok duygusal bir başlangıç oldu. Çünkü Cemal kardeşimle burada İslami Dayanışma Oyunları'na katılmıştık. Onu hala yanımızda hissediyoruz. Biz şu an kampa 22 kişi başladık ama biz her zaman 23 kişi olarak kamp yaptık. Cemal kardeşimiz, her dakika her saniye sohbetlerimizde, çalışmalarımızda vardı. Bu galibiyetin de onun için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."