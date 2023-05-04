Başakşehir'in kupada rakibi MKE Ankaragücü

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Karşılaşmaya iddialı hazırlanan Medipol Başakşehir, kupada yoluna devam etmek istiyor. Turnuvaya 5. turdan dahil olan İstanbul ekibi, sırasıyla Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük ve Galatasaray eledi.

Bu süreçte 8 kez fileleri sarsan turuncu lacivertliler, kalesinde ise 5 gol gördü.

Tolunay Kafkas'ın gelişiyle iyi bir ivme yakalayan MKE Ankaragücü'nde de hedef, rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek.

Kupa macerasına 4. turda başlayan sarı lacivertliler, sırasıyla Amed Sportif, Tuzlaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geçmeyi başardı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Caner Erkin sol kanattan izleyip pasını Joao Figueiredo’ya pasını aktardı. Figueiredo’nun ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.

30. dakikada Caner Erkin’in pasında ceza sahası içi solun topla buluşan Joao Figueiredo topukla pasını Danijel Aleksic’e verdi. Aleksic’in ceza sahası içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır Han Güngördü’de kaldı.

31. dakikada sol kanattan ilerleyen Caner Erkin pasını ters kanatta olan Adnan Januzaj’a verdi. Januzaj’ın topla ilerleyip ceza sahası dışının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

KIRMIZI KART - BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ - 41. dakikada Matej Hanousek’in kendi yarı alanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Felicio Milson, Ahmed Touba’nın hareketiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük, Touba’ya sarı kart verdi. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip, Ahmed Touba’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 45+3 Edgar Ie), Januzaj, Serdar Gürler, Figueiredo

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Dokanovic, Pedrinho, Kitsiou, Hanousek, Emre Kılınç, Milson, Sowe

Kırmızı kart: Dk. 43 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 4 Aleksic (Medipol Başakşehir)