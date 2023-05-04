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Spor
TRT Haber 04.05.2023 18:41

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026-2027 sezonun sonuna kadar uzatıldı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, sözleşme uzatmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. 1 yıl daha uzatmış bulunmaktayım. 2 sene önce geldim, 2 senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Bundan sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetimimiz ve teknik heyetimize teşekkür ederim. Bu sene şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz."


Galatasaray'a 2021-2022 sezonunun başında gelen Barış Alper, 48 maçta 3 gol katkısı verdi.


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