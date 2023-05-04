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Spor
AA 04.05.2023 18:13

TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA arşiv]

TFF'den yapılan açıklamada, Arıcı'nın medyaya yaptığı açıklamalarda sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

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