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Spor
AA 04.05.2023 20:10

PFDK'dan Trabzonsporlu Bakasetas'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'dan Trabzonsporlu Bakasetas'a 2 maç ceza
[Fotoğraf: DepoPhotos]

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 580 bin lira para cezası aldı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ'a 52 bin, Serhan Çetinsaya'ya ise 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 50 bin lira para cezası verildi.

Bakasetas'a 2 maç ceza

PFDK, Arabam.com Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 276 bin lira para cezası uyguladı.

Aynı maçta kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası alması kararlaştırıldı.

Kurul, Fenerbahçe'ye 510 bin lira para cezası verirken, kulüp başkanı Ali Koç'un herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararına vardı.

Kurul, Bitexen Giresunspor'a ise 40 bin lira para cezası verdi.

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