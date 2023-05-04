Başakşehir 90+5'te tur kapısını araladı

Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

İlk yarının son dakikalarında 10 kişi kalan ve ikinci yarıda bir kişi eksik mücadele eden Medipol Başakşehir, 90+5. dakikada Figueiredo'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir 10 kişi kaldı

Medipol Başakşehir'in Cezayirli savunma oyuncusu Ahmed Touba, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Ankaragücü atağında topu kontrol edemeyen Ahmed Touba, Milson ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü.

Hakem Zorbay Küçük önce Ahmed'e sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip Ahmed Touba'ya kırmızı kartını gösterdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Ahmed Touba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbul ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu cezası nedeniyle takımın başında yer alamazken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin de 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Patryk Szysz sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

Stefan Kuntz tribünde maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı tribünde izledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşmayı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte takip etti.

Turnuvaya 5. turdan dahil olan Başakşehir, sırasıyla Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük ve Galatasaray eledi.

Kupa macerasına 4. turda başlayan MKE Ankaragücü, sırasıyla Amed Sportif, Tuzlaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geçmeyi başardı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Caner Erkin sol kanattan izleyip pasını Joao Figueiredo’ya pasını aktardı. Figueiredo’nun ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.

30. dakikada Caner Erkin’in pasında ceza sahası içi solun topla buluşan Joao Figueiredo topukla pasını Danijel Aleksic’e verdi. Aleksic’in ceza sahası içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır Han Güngördü’de kaldı.

31. dakikada sol kanattan ilerleyen Caner Erkin pasını ters kanatta olan Adnan Januzaj’a verdi. Januzaj’ın topla ilerleyip ceza sahası dışının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

KIRMIZI KART - BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ - 41. dakikada Matej Hanousek’in kendi yarı alanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Felicio Milson, Ahmed Touba’nın hareketiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük, Touba’ya sarı kart verdi. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip, Ahmed Touba’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

77. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Caner Erkin'in ön direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Aynı dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Savunmadan Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi, kaleci Muhammed kalesini zamanında terk edip Sowe'un hemen önünde topu ayağıyla uzaklaştırdı.

83. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ankaragücü'nün kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu kapan Figueiredo, Ankaragücü ceza sahası önüne kadar yaklaştı. Açısını düzelten Figueiredo'nun sert şutunda kaleci Bahadır soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 90+5. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 66 Szysz (Dk. 82 Deniz Türüç)), Aleksic (Dk. 45+3 Edgar Ie), Januzaj (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Serdar Gürler (Dk. 83 Lima), Figueiredo.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Dokanovic (DK. 71 Taylan Antalyalı), Pedrinho (Dk. 46 Diack), Kitsiou, Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 72 Oko), Milson (Dk. 46 Chatzigiovanis), Sowe.

Kırmızı kart: Dk. 43 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 4 Aleksic, Dk. 57 Biglia, Dk. 72 Caner Erkin, Dk. 78 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Malcuit (MKE Ankaragücü)

Gol: Dk. 90+5 Figueiredo (Medipol Başakşehir)