Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek

Hamza Hamzaoğlu ilk maçına çıkacak

Çaykur Rizespor kulübü ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

Ligde henüz galibiyeti olmayan ve son maçında sahasında Altay'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayarak bir puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Fernando Baiano ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.