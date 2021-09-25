Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivas ekibi Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Olarenwaju Kayode, 50. dakikada Dimitris Goutas, 56. dakikada Jorge Felix ile 71. dakikada Max Gradel ağlarla buluşturdu.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Yiğidolar, evinde farklı kazanmasını bildi. Kırmız beyazı ekip üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a yükselttti.

Ligde ikinci yenilgisini alan Vavacars Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 1. dakikada Karagümrük defansının hatalı pasında araya giren Henrique, kaleci Viviano'nun yanından topu Kayode'ye aktardı. Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

3. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci Viviano son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gradel'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğinin yanından auta çıktı.

40. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım topu son anda kornere gönderdi.

44. dakikada Henrique'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

45+3. dakikada Henrique defansın uzun pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Henrique, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 50. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu. 2-0.

GOL - 56. dakikada Sivasspor skoru 3-0'a getirdi. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü. Pozisyonu takip eden Felix, topu ağlara gönderdi. 3-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

66. dakikada orta sahada Caner Erkin'den kaptığı topla ceza sahası içine giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

GOL - 71. dakikada Sivasspor farkı 4'e çıkaran golü buldu. Fajr'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışından etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

75. dakikada defansın uzun pasında topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahasına girdi. Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinden auta gitti.

Karşılaşma, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Felix (Dk. 76 Azubuike), Henrique, Gradel (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode (Dk. 63 Yatabare)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Dk. 42 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz (Dk. 73 Karamoh), Adnan Uğur (Dk. 46 Efe Tatlı), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 58 Münir Levent Mercan), Kerim Frei, Pesic (Dk. 73 Arveladze)

Sarı kart: Dk. 90+2 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 1 Kayode, Dk. 50 Goutas, Dk. 56 Felix, Dk. 71 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Mecnun Otyakmaz: Oyuncularımızın öz güvenleri çok yüksekti

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, moral için böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Otyakmaz, ligin 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin takımda moralleri yerine getirdiğini dile getirdi.

"O moral bugün sahaya yansıdı. Farklı kazanmayı bildik. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk yarı çok topa sahip oldular. Golü yedikten sonra bir gevşeme oldu. Çok sakatları da vardı. İyi bir takımı bu şekilde yakalayıp yendiğimizden dolayı memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bizim takımımızın iyi bir takım olduğunu, moralsiz başladığını, bir galibiyetle moral bulacağını biliyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Malatya galibiyeti gerçekten çok iyi moral oldu. Bugün oyuncularımızın öz güvenleri çok yüksekti. Bu da sahaya, skora yansıdı. Memnunuz. Arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyoruz."

Otyakmaz, genç nüfusun aşı programının henüz tamamlanmadığını, zamanla taraftar sayısının daha da artacağını söyledi.

Otyakmaz, ligin 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça da değindi.

"Beşiktaş da bizim Avrupa kupalarında yaşamış olduğumuz sıkıntıları çekiyor. Çok sayıda sakatları var. Hafta içi de Ajax karşısında ülkemizi temsil edecekler. Önemli bir karşılaşma. O karşılaşmada başarılar diliyoruz. Bu son sıkıntıları, bizi daha iyi durumda gösteriyor. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız."

Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun birinci dakikasında yedikleri golün morallerini düşürdüğünü belirtti.

Canel, karşılaşma öncesi eksiklerinin olduğunu ancak bunlara hiç sığınmadıklarını dile getirdi.

"Eksikliklerini de hissettik tabii ki. İlk yarı, ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız."