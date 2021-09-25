Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Altay'a konuk olan siyah beyazlılar, renktaşına 2-1 yenildi ve liderlik koltuğundan indi.

İzmir deplasmanına 1'i cezalı 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta, sakatlar kervanına 3 yeni isim daha eklendi.

Siyah beyazlı ekipte Pijanic, Atiba ve Oğuzhan da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Teknik heyeti eksikler düşündürüyor

Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ta eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

Altay karşısında forma giyemeyen Batshuayi, Larin ve Necip'in Hollanda deplasmanında oynama ihtimali bulunuyor. Alex Teixeira da kadroya dahil edilecek ancak Brezilyalı oyuncunun fiziksel yeterliliği üst seviyede değil.

Siyah beyazlılar asıl sıkıntıyı, orta saha ve savunmada yaşıyor. Beşiktaş’ın 3 stoperi Welinton, Vida ve Montero’nun; Ajax'a karşı oynama şansı oldukça düşük.

Mehmet Topal'ın yanısıra N’Koudou, Pjanic, Atiba ve Oğuzhan da forma giyemeyecek. Altay maçında darbe alan Salih’in durumu da belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımı maçtan 2 gün önce Amsterdam’a götürecek. Durumu belirsiz olan oyuncular Hollanda kafilesinde yer alacak ve maç saatine kadar tedavilerine devam edilecek.

Teknik ekip, sahaya çıkacak 11'i sakat oyuncuların durumuna göre belirleyecek.