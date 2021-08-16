Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı
Medipol Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, Rafael'e kariyerinin devamında başarılar dilendi.
"Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.
Teşekkürler Rafael Pereira |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 16, 2021
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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