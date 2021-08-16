Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid kaleci Courtois'nın sözleşmesini yeniledi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzaladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.
#Courtois2026 pic.twitter.com/xR0gWoUkKv— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 16, 2021
Etiketler: Real Madrid Transfer Haberleri
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